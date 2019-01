Nieuwe aankomstzone voor opener wielerseizoen wordt nog groter

Ninove - De eerste twee weekends van maart is het feesten geblazen in Ninove. Niet alleen zal de Roze Zondagstrein dan door de straten van de binnenstad rijden, de profrenners van de Omloop Het Nieuwsblad strijden er tegelijk om de zegetuil.

De Omloop Het Nieuwsblad, de traditionele opener van het Vlaamse wielerseizoen, komt op zaterdag 2 maart voor het eerst aan op de Onderwijslaan in Ninove. Vorig jaar lag de finishlijn nog op de Halsesteenweg in Meerbeke, tot 2011 de vaste aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen. Maar daar werd het te klein.

“De Onderwijslaan is ook een beetje thuiskomen, want we hebben er mooie momenten beleefd met het na-Tourcriterium”, vertelt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. “We gaan het er nog groter maken dan de aankomst aan de Halsesteenweg, om meer beleving te creëren in de binnenstad.”

Rechte lijn van 250 meter

De renners zullen via de Edingsesteenweg, de Leopoldlaan en de Centrumlaan via de eerste rotonde op de Onderwijslaan terechtkomen. De finishlijn komt op 50 meter voorbij het kruispunt met de Bevrijdingslijn.

“De renners zullen dus een rechte lijn van 250 meter rijden tot aan de finish”, zo gaat De Cleer verder. “Ikorn en het PTI stellen hun parking ter beschikking, de ploegbussen zullen op het Niniaplein staan en op de Fabeltasite komt de parking van de vipclub. Vorig jaar lag de fanzone ver voor de aankomst, die komt nu naast de viptent op de Ikorn-parking, net als het huldigingspodium en een groot scherm.”

Ook voor de vips wordt het grootser aangepakt. “Het wordt een etagetent van 1.900 vierkante meter. Zowel op het gelijkvloers als het eerste verdiep komt een terras, zodat de genodigden de renners de laatste 200 meter kunnen zien rijden. De opbouw gaat van start op 18 februari”, zegt Willy Verlé.

“Er zijn opnieuw twee vipformules: een viplunch vanaf 11 uur en een vipclub vanaf 14.30 uur. Na de wedstrijd is er boven én beneden nog een walking dinner tot 19.30 uur. Nadien kunnen de vips in de stad de plaatselijke horeca gaan bezoeken”, zo vult De Cleer nog aan.

Op woensdag 20 februari is het in cultureel centrum De Plomblom al opwarmen geblazen voor de Omloop. Dan houdt de theatertour van meesterverteller en wielerman Michel Wuyts er halt. De VRT-commentator speelt er samen met muzikant Geert Vandenbon de voorstelling Dag & Nacht Koers, vanaf 20 uur.

Het staat dus vast dat in de maand maart stevig zal worden gefeest in Ninove. Zaterdag 2 maart rijden immers niet alleen de renners door Ninove, maar wordt ook de nieuwe Prins Carnaval aangesteld tijdens de machtsoverdracht. De volgende zondag, 10 maart, trekt de Roze Zondagstrein ook door de straten van de binnenstad.