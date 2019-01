Playstation van 13-jarige gestolen: zo lost zijn vader het op.

Gent - Een vader die er stellig van overtuigd was dat de Playstation van zijn zoon op school was gestolen door een medeleerling, vond er niets beter op dan naar de school te stappen en de vermeende dief van 13 jaar een kopstoot te verkopen. Vanochtend mocht hij het komen uitleggen aan de rechter.

“Kan je je weren tegen een kleine van 13 jaar?”, wou rechter Peter Coppens van beklaagde Andy V. weten, gisteren voor de correctionele rechtbank. “Ik was duvels kwaad omdat die gast de Playstation van mijn zoon had gestolen”, antwoordde de fors gebouwde bouwvakker. “Hij had die nog maar een week. Het was een cadeau voor sinterklaas dat ons 500 euro had gekost. We zitten in schuldbemiddeling en hadden daar lang voor moeten sparen.”

“Zo lost mijnheer al heel zijn leven alle conflicten op“, aldus de openbaar aanklager. “Door er op te kloppen. Zelfs al is het frêle gebouwd jongetje van dertien dat achteraf blijkt niets met die diefstal te maken te hebben.”Zijn slachtoffer vraagt 200 euro morele schade.

Toen de rechter wou weten waarom Andy V. bij een vorige veroordeling zijn werkstraf niet had uitgevoerd, antwoordde hij: “Ik moest vuilbakken leegmaken in de Blaarmeersen in de winter. Maar er waren geen bezoekers.” De rechter merkte ook op dat de beklaagde duidelijk een dranklucht verspreidde terwijl het nog maar 9u30 was. Andy V. beaamde dat hij gedronken had, pakte zijn brommerhelm en stapte grommend weg uit de zaal. Waarna de procureur hem achterna beende om te beletten dat de man op zijn motorvoertuig zou stappen...