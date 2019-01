Verzakking in een huis in Zussen veroorzaakt gaslek

Riemst - In de Misweg in Zichen-Zussen-Bolder, een deelgemeente van Riemst, is donderdagmiddag een gaslek ontstaan als gevolg van een grondverzakking. De verzakking deed zich voor in de kelder van een huis. Mogelijk lag de instorting van een toegang naar een groeve aan de basis, maar dat wordt verder onderzocht. Twee gezinnen moesten geëvacueerd worden.

Een half jaar geleden was er in de buurt, met name in de Monseigneur Trudo Jansstraat, ook al een verzakking. Sommige van de getroffen families zijn daar nog altijd niet naar hun woonst kunnen terugkeren.

“De veiligheidsdiensten en netbeheerder Fluvius kwamen ter plaatse. De gasleiding werd afgesloten. Enkele bewoners van de Misweg hadden tijdelijk geen gasaanvoer, maar de mensen van Fluvius deden de nodige herstellingen om de getroffen gezinnen weer aan te sluiten”, zei Mark Vos (CD&V), burgemeester van Riemst.

“Het bovenste deel van de Misweg, tussen de Mergelstraat en de Hennestraat, werd voor het verkeer afgesloten. Er is in een omleiding via de ruilverkavelingsweg Zwartkruisstraat en de Walenweg. We vragen de omgeving zoveel mogelijk te vermijden”, voegde hij eraan toe.

Leerlingen van de nabijgelegen Trudoschool werden door hun ouders via de aangegeven omleidingsroute opgehaald. De politie was ter plaatse om alles in goede banen te leiden. De twee geëvacueerde gezinnen vonden tijdelijk onderdak bij familie en in een bed and breakfast. Vrijdag zullen stabiliteitswerken worden uitgevoerd in de verzakte woning.

De Misweg, waar nu de verzakking plaatsvond, loopt parallel met de eerder getroffen Monseigneur Trudo Jansstraat. Daar sleept een verzekeringskwestie al zo lang aan dat de bewoners nog niet naar hun woning konden terugkeren. Intussen is een gerechtelijk expert aangesteld die de nodige onderzoeken zal uitvoeren om daar de oorzaak te bepalen.