Italië moet Amanda Knox 18.000 euro schadevergoeding betalen

De Italiaans overheid moet de Amerikaanse Amanda Knox, die in 2015 definitief vrijgesproken werd van doodslag op haar Britse medehuurster in 2007 in Perugia, 18.000 euro schadevergoeding betalen voor de schending van haar verdedigingsrechten. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) donderdag.

Volgens de EHRM slaagden de Italiaanse autoriteiten er niet in om klachten van Knox te onderzoeken waarin ze stelde dat ze was mishandeld tijdens haar eerste twee ondervragingen door de politie. Bovendien werd Knox volgens het Hof ook de toegang tot een advocaat geweigerd tijdens die ondervragingen en gedroeg de tolk van de politie zich niet professioneel. De vrouw had volgens de rechters “mevrouw Knox geknuffeld, haar haar gestreeld en haar handen vastgehouden, wat duidelijk ongepast gedrag is”.

Het EHRM stelde dat Italië Knox 10.400 euro schadevergoeding moet betalen en 8.000 euro voor kosten en uitgaves.

De Britse Meredith Kercher (21) werd in november 2007 dood aangetroffen in een plas bloed in het appartement dat ze met Amanda Knox deelde in de Italiaanse studentenstad Perugia. Na acht jaar van procedures werden Knox en haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito, die vier jaar in cel zaten, definitief vrijgesproken door het Italiaanse gerecht. De Ivoriaan Rudy Guédé, van wie DNA gevonden werd op het lichaam van het slachtoffer, werd tot zestien jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de doodslag.