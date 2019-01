Spontane staking veroorzaakt hinder bij Brusselse vuilnisophaling

Brussel -

Door een spontane staking is de vuilnisophaling in een aantal Brusselse gemeenten donderdag verstoord. Dat meldt Net Brussel. Het gaat met name om de ophaling van de witte en gele vuilniszakken. De ophaling zal vrijdag weer normaal verlopen, aldus Michel Piersoul, afgevaardigde van de Franstalige vleugel van de vakbond VSOA.