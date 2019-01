Gewonde Caroline (51) krijgt bezoek van man die haar aanreed: “Wanneer ik beter ben, gaan we samen eens dansen”

Caroline en Gaetan hebben elkaar gisteren voor het eerst ontmoet in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Foto: ptb

Wevelgem / Ieper / Menen - Caroline en Gaetan hebben elkaar afgelopen donderdag voor het eerst ontmoet na het onfortuinlijke ongeval waarbij Caroline gewond werd. Zij werd op haar motor aangereden door Gaetan, die een bestelwagen bestuurde.

“Caroline is een ongelooflijk sterke vrouw, ik heb er geen woorden voor”, stamelt Gaetan Bruggeman aan het ziekenhuisbed van Caroline Bertram (51). Zij belandde vorige week in Menen tegen de voorruit van zijn bestelwagen. “Hoe het kon gebeuren, weet ik echt niet. Vlak na de aanrijding zag ik haar liggen en ik besefte meteen dat het er niet goed uitzag. Daarna ging ik in shock en weet ik niets meer”, zegt de Wevelgemnaar, vader van vier dochters. “Gelukkig waren er omstaanders. Die verwittigden meteen de hulpdiensten en ontfermden zich over Caroline.”

“Nooit meer meemaken”

“Elke dag na het ongeval stalkte ik de politie om te weten hoe het met haar ging. Ik wou meteen mijn rijbewijs inleveren, ook al hoefde dit niet van de politie. Ik heb het toch niet meer nodig, antwoordde ik, want ik wou zoiets nooit meer meemaken.”

Terwijl Caroline vocht voor haar leven, vertelde Gaetan de politie dat hij zich schuldig voelde en zich wou excuseren bij de familie. Daarna zetten de kinderen van Caroline verdere stappen voor een ontmoeting. “Want het is een ongeluk, dit was niet kwaad bedoeld”, klinkt het.

Nadat Caroline aan de beterhand was, werd concreet afgesproken. De zoon van Caroline ging Gaetan gisteravond ophalen bij hem thuis en samen reden ze naar het Jan Yperman Ziekenhuis.

“Ik ga straks opnieuw een motor kopen, dus jij moet ook opnieuw rijden”, zei Caroline. “We moeten allebei verder met ons leven.”

Voor Gaetan betekent de ontmoeting en het contact met het slachtoffer een enorme steun. “Ik moet hier ook over geraken. Samen met Caroline over het ongeval babbelen, helpt me enorm in het verwerkingsproces. Ik ga maandag opnieuw proberen te rijden voor het werk. Ik ben Caroline en haar familie enorm dankbaar.”

De eerste ontmoeting lijkt een eerste stap in een nieuwe vriendschap. “We hebben al plannen gemaakt”, vertelt Caroline. “Wanneer ik beter ben, gaan we samen eens dansen en barbecueën. Dat hebben we al afgesproken.”