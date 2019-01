Politieman opgeroepen om amokmakers in orgie uit elkaar te halen, maar dan merkt hij dat zijn eigen vrouw ertussen zit

Een Mexicaanse agent kwam voor een schokkende verrassing te staan, toen hij maandag opgeroepen werd om een seksfeestje te stoppen. Tijdens de inval in een huis in het centrum van Mexico-stad herkende hij immers één schaarsgeklede dame uit het gezelschap maar al te goed: zijn eigen echtgenote. Dat schrijft de Cuerpo De Tiradores Selectos, de Mexicaanse speciale eenheid.

Buren hadden de politie gebeld, nadat er in een kamer een zwaar dispuut was ontstaan. Eén van de twee vrouwen in een orgie was immers woedend geworden en klappen hebben uitgedeeld, omdat ze vond dat ze te weinig aandacht kreeg van de drie aanwezige jongemannen, zo schrijft de politie. Een pittig detail: de drie mannen waren allemaal in opleiding bij de politieschool van Tamaulipas.

Toen de agenten ter plaatse arriveerden om de overlast op te lossen, schrok één van hen. De vrouw die boos was geworden, bleek immers zijn eigen echtgenote te zijn. De officier van dienst voerde zijn taken koelbloedig uit en arresteerden de vijf en bracht hen vanuit het hotel Villa de Aguayo naar het commissariaat.

De vrouw wordt aangeklaagd voor slagen en verwondingen, terwijl het volledige gezelschap zich moet verantwoorden voor overlast. Zij zullen de schade aan de hotelkamer moeten betalen, maar ook het etablissement komt niet ongeschonden uit de situatie. De hotelmedewerkers kregen immers een stevige uitbrander en waarschuwing, omdat ze de erotische capriolen van de onruststokers van buiten de kamer zouden hebben aangemoedigd door te applaudisseren vanuit de gang.