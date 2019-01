Michael Cohen moet in februari getuigen voor Senaatscommissie

Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Donald Trump, is donderdag opgeroepen om te getuigen voor de inlichtingencommissie van de Senaat. Dat melden Amerikaanse media.

De hoorzitting zal ergens midden februari plaatsvinden, bericht CNN die zich baseert op informatie van een bron dicht bij Cohen.

Cohen, die een bedreiging kan zijn voor zijn voormalige cliënt, stelde woensdag nog zijn getuigenis voor het Amerikaans Congres op 7 februari uit. Hij en zijn familie zouden aanhoudende bedreigingen krijgen van president Trump, verklaarde zijn advocaat Lanny Davis. Volgens Trump is daar niets van aan. Michael Cohen “wordt alleen door de waarheid bedreigd”, verklaarde de president.

Voor die getuigenis voor het Congres, dat sinds de tussentijdse verkiezingen opnieuw in handen is van de Democraten, is nog geen nieuwe datum vastgelegd.