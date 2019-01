De wit-blauwe plastic Aldi-zak verdwijnt

De bekende plastic draagtas van Aldi – met blauwe strepen en een witte achtergrond – verdwijnt binnenkort uit het straatbeeld. De supermarktketen stopt de verkoop ervan om zo haar steentje bij te dragen in de strijd tegen zwerfvuil en plastic afval. Een milieuvriendelijker alternatief, zoals duurzame en herbruikbare draagtassen, vervangen de plastic zak. Daarnaast wordt ook gewerkt aan andere alternatieven zoals plooiboxen of jute draagzakken.

Wie nog een exemplaar van de plastic zak op de kop kan tikken of die nog in huis heeft, heeft eigenlijk ook een abstract kunstwerk beet. De Duitse kunstenaar Günter Fruhtunk bedacht in 1972 het strepenpatroon, dat uitgroeide tot een icoon van de winkel. Naast de ban van de plastic zak wil de keten zich ook nog op andere manieren inzetten in de strijd tegen zwerfvuil. Zo bekijkt Aldi of ze verpakkingen kan reduceren en duurzamer maken, en zoekt ze meer duurzame alternatieven voor de klassieke plastic wattenstaafjes.