De opvallendste slogans op de klimaatbetoging

“Politici, hier is jullie draagvlak!” Youth for Climate haalde gisteren 35.000 bosbrossers naar Brussel. Mede­organisator Anuna De Wever (17) heeft het na zo veel succes gehad met loze praatjes. “Ze kunnen ons niet meer negeren”, zegt ze. Alleen lijken die politici dat voor­lopig wel te doen. Letterlijk. “Ik heb al drie keer proberen te bellen naar het kabinet van Joke Schauvliege, maar ik krijg niemand vast.”

Aan de ene kant: tienduizenden jongeren die zingend en scanderend door Brussel trekken. Van 3.000 in week 1, naar 12.500 in week 2 en nu 35.000. Bitter koud was het gisteren, maar de mars trok zonder incidenten door de straten van Brussel. Vreedzaam, op hier en daar een sneeuwbal na. Keurig. Maar ook ongedurig. Aan de andere zijde: ‘de politiekers’. Jeugdige dadendrang versus een vast­geroest establishment, zo zien zij het. En dat durft al eens te botsen.

“Ze zeggen altijd dat er niet genoeg draagvlak is voor klimaatactie, maar kijk, hier is jullie draagvlak”, zegt Anuna De Wever. “Dit is zo’n krachtig signaal. Ik hoop snel iets te horen van de ­politiekers, want die blijven momenteel stil.”

Hazel Van Overstraeten (15) en Alexia Van Ex (14)“Als het ons gewoon om het spijbelen te doen was, dan hadden we wel iets comfortabelers kunnen doen vandaag. Nee, we zijn hier voor het klimaat, al voor de derde keer. Met een parodie op Game of thrones, omdat iets dat origineel is, beter blijft hangen.”

Zat ze dan al niet samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V)? “We hebben een gesprek gehad. Maar nadien heb ik al drie keer gebeld naar haar kabinet, maar ik krijg niemand te pakken. Ze mag me altijd terugbellen.” (lacht)

De eisen blijven dezelfde: een klimaatactieplan voor 2050. Met échte engagementen. “Tot dan zullen we week na week blijven be­togen”, zegt Anuna.

Meer Franse jongeren

Opvallend: naast de Vlaamse scholieren waren er deze keer ook veel Franstaligen. “Daar hebben we ­actief moeite voor gedaan”, klinkt het bij de organisatie. Ook studenten ­waren er deze keer bij. Al zullen dat er meer worden eens de examens achter de rug zijn. Ze ­weten waarom ze meestappen. De ene klaagt de subsidies voor bedrijfs­wagens aan, een andere de bouw van grote fabrieken in Polen.

Marthe De Brabander (14)“De beelden van het poolijs dat verdwijnt, die zijn triestig. Het is de tweede keer dat ik hier ben. Deze keer met slogan, ook al omdat ik grote fan ben van de film Titanic.”

Joke Schauvliege belooft alvast dat ze zo veel bravoure niet naast zich zal neerleggen. “Integendeel, de opkomst toont inderdaad dat er vraag is naar een sterk klimaatbeleid. Dat draagvlak is belangrijk, want er volgen nog moeilijke beslissingen die mensen zullen voelen. We moeten zorgen dat ­iedereen mee is. Dat de extra maatregelen niet antisociaal zijn, dat ze betaalbaar zijn. Dat vergt tijd.”

Alleen gaat het daarmee ­allemaal trager dan de jongeren zouden willen. Dat geldt ook voor de geplande bijeenkomst met de Vlaamse re­gering, met experts en met jongeren uit élke Vlaamse gemeente. “Dat is een se­rieuze organisatie”, zegt Schauvliege. “Morgen (vandaag, nvdr.) zit de Vlaamse regering samen om te kijken hoe we het praktisch zullen regelen.”

Marente Vuye (15)“Ik krijg van volwassenen vaak opmerkingen over mijn muzieksmaak. Wel, die is minder erg dan het systeem dat onze planeet heeft verziekt.”