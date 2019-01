Gemeente neemt geen maatregelen om parkeeroverlast aan station aan te pakken: “Schuld van de NMBS, die moet het maar oplossen”

Sinds het betalend parkeren in Ternat werd ingevoerd, vinden steeds meer pendelaars hun weg naar Bodegem. Dat resulteert in een lange sliert geparkeerde wagens in de Molenstraat. De straat is hierdoor plots een pak smaller. Foto: jvi

Dilbeek / Ternat - Het gemeentebestuur van Dilbeek is niet van plan om de parkeerproblemen aan het station van Sint-Martens-Bodegem op te lossen. “Dat is de taak van wie de problemen creëerde”, klinkt het. Waarmee eigenlijk met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar de NMBS.

Om te voorspellen dat het betalend maken van de stationsparking in Ternat een nadelig effect zou hebben aan het station van Sint-Martens-Bodegem, moest je eigenlijk geen glazen bol hebben. Waarvoor van in het begin luidop werd gevreesd, is al bijna een jaar realiteit.

Heel wat pendelaars die tot voor een jaar in Ternat hun wagen parkeerden om van daar de trein naar Aalst of Brussel te nemen, vonden stelselmatig hun weg naar buurgemeente Sint-Martens-Bodegem, waar parkeren gratis is. Daardoor staat nu niet alleen de stationsparking overvol, maar kreunt de Molenstraat onder het verkeer. Een steeds langere sliert auto's brengt er overlast en gevaarlijke situaties mee.

Geen antwoord op brief

Het was oppositieraadslid Elke Zelderloo (CD&V) die het probleem deze week aankaartte op de Dilbeekse gemeenteraad. Schepen Stijn Quaghebeur (N-VA) repliceerde dat het bestuur al lange tijd op de hoogte is van de situatie en er in de mate van het mogelijke ook mee bezig is.

“Een eerste brief waarin we ons ongenoegen kenbaar maakten, was zelfs al vertrokken naar de NMBS en het gemeentebestuur van Ternat nog voor het betalend parkeren in Ternat van kracht was”, zegt Quaghebeur. “Een antwoord kregen we niet.”

B-Parking

Nadien werden meerdere pogingen ondernomen om toch verder in gesprek te gaan. “We moesten eerst bijna een studie uitvoeren om te achterhalen bij wie we uiteindelijk terechtkonden met onze grieven”, vervolgt Quaghebeur. “We kwamen uit bij iemand van B-Parking, een onderdeel van de NMBS. Daar vroeg men ons om te wachten tot na de installatie van de nieuwe gemeentebesturen om verdere stappen te zetten.”

Pestmaatregel

Intussen zaten de verschillende partijen wel al samen. “Het werd een vrij hallucinant gesprek”, zegt Quaghebeur. “Men gaf grif toe dat de parking van Ternat gemiddeld maar voor 60 procent gevuld is. Dat wil zeggen dat daar tachtig plaatsen niet bezet worden. Dat vindt men bij de NMBS blijkbaar geen probleem.”

“Daarnaast werd ons gezegd dat wij zelf in Bodegem maar maatregelen moesten nemen, door bijvoorbeeld een blauwe zone in te voeren. Een pestmaatregel die volgens ons tot niets dient. Het is de NMBS die dit probleem bovendien creëerde. Wij vinden dat het dus ook aan haar is om het op te lossen.”

Ook op de vraag om de parkeertarieven in Ternat op zijn minst af te schaffen voor reizigers met een treinabonnement, was het antwoord negatief. Het dossier lijkt dus muurvast te zitten, al staat de deur volgens Quaghebeur toch nog op een kier. “Er staat een tweede overleg gepland, eind februari”, zegt hij. “Ook is er vanuit het college een nieuw officieel schrijven vertrokken met de vraag om met iedereen die van ver of dicht bij dit dossier betrokken is aan tafel te gaan zitten.”