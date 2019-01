Jezuïeten openen beroepsschool: “We willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid”

Sint-Jans-Molenbeek - In het centrum van Molenbeek komt een Jezuïetencollege, met zowel een aso als tso en bso. Ook in Antwerpen breiden de Jezuïeten – tot nog toe vooral bekend van elitair aso – uit naar technisch en beroepsonderwijs. “We spelen in op de noden die er vandaag in de steden zijn.”

Jezuïeten en Molenbeek, het lijken twee aparte werelden. De colleges van de Jezuïeten zijn elitair: maximaal het beste uit elke leerling halen, hen voorbereiden op hoger onderwijs en daarna een leven als maatschappelijk betrokken, kritische burger. De Brusselse gemeente Molenbeek daarentegen blinkt uit in jeugdwerkloosheid en in het aantal jongeren dat zonder diploma afstudeert.

“Net omdat we aan die problemen iets willen doen, richten we in de buurt van het Weststation een nieuwe school op”, zegt Paul Yperman, hoofd van het Jezuïetenonderwijs in Vlaanderen. Dat is in de buurt van de plek waar tijdens nieuwjaarsnacht rellen zijn geweest. “We hebben daar grond gekocht en hebben de toelating om te bouwen. Al zal het niet voor onmiddellijk zijn, we mikken op 2023 om te openen.”

Als eerbetoon

Een naam voor de school is er wel al: Egied Van Broeckhoven. “Dat is een eerbetoon aan deze jezuïet die als priester-arbeider in het naburige Anderlecht werkte, en in de jaren 60 bij een arbeidsongeval is omgekomen”, zegt Yperman. “De naam is symbolisch voor het onderwijs dat we willen aanbieden: een sterk engagement voor mensen die uitvoerende jobs doen.”

De school zal daarom zowel aso, als tso en bso aanbieden. Dat is opmerkelijk voor een congregatie die een traditie heeft van louter aso-colleges. “We willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid”, zegt Yperman. “Daarom zullen we ons op de zorgberoepen en op STEM (wetenschappen en techniek, nvdr.) richten. Daar is de vraag op de arbeidsmarkt het grootst.”

“Eerste stap”

De nieuwe school past in het plan van de Jezuïeten om overal de deur open te zetten naar technisch en beroepsonderwijs. Zo is het Sint-Jozefscollege in Turnhout uitgebreid met het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth (Hivset), dat onder meer bso-opleidingen aanbiedt.

In Antwerpen zit het Instituut van de Dames sinds kort samen met het Onze-Lieve-Vrouwcollege onder de koepel van de Jezuïeten. De bedoeling is om daar binnenkort de tso-opleiding techniek-wetenschappen aan te bieden. “Dat is een eerste stap”, zegt directrice Karolien Kegels. “Daarna willen we verder uitbreiden naar andere tso- en bso-richtingen.”

Volgens Paul Yperman een logische keuze voor scholen in het centrum van steden als Antwerpen en Brussel, waar te veel jongeren verloren lopen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.