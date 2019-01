Zendt BBC binnenkort uit vanuit Brussel?

De Britse zender BBC kijkt naar Brussel voor de opening van een hub binnen de Europese Unie. Premier Charles Michel (MR) had daarover woensdag in Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt, een gesprek met de topman van de zender, Tony Hall. De reden is uiteraard de Brexit. Als de Britse staats­zender ook na het vertrek uit de EU wil blijven uitzenden in Europa met haar internationale kanalen heeft ze Europese licenties nodig. En dan zal ze een Europees hoofdkwartier nodig hebben. “België staat vaak op de shortlist van bedrijven die zich na de Brexit willen verankeren in de EU”, zegt premier ­Michel.