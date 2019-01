Ongelofelijk: trein botst tegen auto die vastzit tussen slagbomen, maar inzittenden hebben het geluk aan hun zijde

Drie zakenmannen zijn dinsdagavond met veel geluk aan het ergste ontsnapt. De mannen kwamen met hun wagen aan een overweg vast te zitten tussen de slagbomen. De trein knalde met hoge snelheid tegen het voertuig, maar op miraculeuze wijze bleven ze toch alle drie ongedeerd.

Videobeelden van het ongeluk zijn pas sinds kort opgedoken via sociale media. De Britten hadden net voordien het World Economic Forum bijgewoond, de wereldberoemde conferentie die er tot en met vrijdag aan de gang is. Op hun terugweg liep het echter volledig mis. Door de verkeersdrukte in en rond het dorp kwamen ze tussen de slagbomen terecht, en mede door de gladde ondergrond konden ze niet meer op tijd ontkomen aan een aanstormende trein.

Het geluk was echter aan hun zijde. Doordat de wagen vrijwel meteen naast de sporen terechtkwam na de botsing, bleven de gevolgen beperkt tot veel blikschade. “Er raakte niemand gewond”, klonk het bij een woordvoerder van de lokale politie.

bekijk ook

Dit kon veel erger aflopen: trein botst tegen wagen die vastzit tussen slagbomen

Levensgevaarlijk: fietser steekt spooroverweg over terwijl trein aankomt

Politie deelt hallucinante beelden van bestuurder die op het nippertje aan botsing met trein ontsnapt