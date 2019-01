Vijf jaar na de dood van Mikey (19) verschijnt één dader voor assisen en maakt de andere zich vrolijk in de sportclub

Hij wou tussenbeide komen omdat hij twee mannen met een mes bezig zag, maar dat werd hem fataal. Mikey Peeters (19) stierf onder de ogen van een goede vriendin. Bijna vijf jaar later start vandaag in Brugge het assisenproces tegen Steven Van Geel (26). De man die de dodelijke messteken toediende, Suleyman Betelguiriev (25), vluchtte naar thuisland Tsjetsjenië, waar hij tot grote frustratie van de nabestaanden een nieuw leven is ­gestart.