Groen kiest voor onbekende lijsttrekker in Limburg

Groen tovert voor de lijst in Limburg een wit konijn uit haar hoed. De partij schuift de 27-jarige Hind Salhane naar voren als lijsttrekker voor de Kamer.

Zij heeft Marokkaanse roots en is ex-medewerkster van Lode Vereeck (Open VLD). Salhane studeerde aan de Universiteit Hasselt, woont in Dilsen-Stokkem en is HR-manager bij een dienstenchequebedrijf.

Of ze ook effectief lijsttrekker wordt, is wel nog niet zeker. Morgen stemt een pollcongres over de modellijsten en aangezien de anciens binnen de partij zich wat gepasseerd voelen, is de uitkomst van de stemming niet zeker.