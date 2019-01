Venezolaans leger kiest voor Maduro, escalatie dreigt

Blijft Nicolás Maduro president van Venezuela, of neemt parlementsvoorzitter Juan Guaidó het over? Met die vraag zitten de Venezolanen sinds Guaidó zichzelf gisteren uitriep tot interimpresident. Het lijkt er nu sterk op dat het leger de beslissende stem zal hebben. En dat blijft voorlopig achter Maduro staan. Niet toevallig, want Maduro verwende de legertop de voorbije jaren met macht en geld.

De spanning in Venezuela was gisteren te snijden. Het land telt nu twee mannen die zichzelf president noemen. De socialist Maduro (56), die op 10 januari werd ingezworen, en de sociaaldemocraat Guaidó (36), die zichzelf tot ad-interimpresident uitriep. De leider van de oppositiepartij Voluntad Popular verklaarde dat de verkiezingsuitslag frauduleus was. Volgens de grondwet kan Maduro dan niet functio­neren en wordt Guaidó, als voorzitter van de Nationale Assemblee, tijdelijk president tot aan de nieuwe verkiezingen. Hij betwist al van bij zijn aantreden begin dit jaar het presidentschap.

Maduro spotte vorige week nog met Guaidó op tv. “Heel Venezuela zal zich afvragen wie hij is,” zei hij.

Blitzcarrière

Maar Guaidó is wel bekend én populair, hij is de stem van het volk. Al sinds zijn studententijd loopt hij op kop van het straatprotest tegen het “dictatoriale en corrupte” regime van wijlen Hugo Chávez, van wie Maduro de rechterhand en opvolger was en is. Guaidó werd door zijn acties populair en toont graag de littekens van de rubberen kogels die hij eraan overhield. Hij bepleit het herstel van de democratie, decentralisatie en de herinvoering van een vrije markt in het genationaliseerde ­Venezuela.

De blitzcarrière van de politicus heeft veel te maken met het feit dat de stichtende leden en prominente figuren van de partij ofwel voor jaren huisarrest hebben ofwel naar het buitenland zijn gevlucht. Guaidó beseft dat hem nu hetzelfde lot beschoren kan zijn. Zeker omdat Maduro in 2015 het parlement vleugellam maakte.

Na Guaidó’s toespraak richtten zijn tienduizenden aanhangers zich tot de ordetroepen en het leger. Ze scandeerden “We moeten ons verenigen”.

Het leger leek dus gedwongen om te kiezen wie president wordt. In een eerste liveboodschap aan de natie riep defensieminister en hoofd van het leger Vladimir Padrino alvast zijn onvoorwaardelijke steun uit “aan onze opperbevelhebber, de burger Nicolás Maduro”. Hij had het over een “crimineel plan” om Maduro te ontzetten. Dat het leger zich achter de dictator-president schaart, hoeft niet te ver­bazen. Maduro verwende de legertop immers jaren met macht en geld. “We zijn hier om tegen elke prijs een conflict tussen Venezolanen te vermijden. Een burgeroorlog gaat de problemen hier niet oplossen, dialoog wel”, zei Padrino nog. Maar de opstand neerslaan, kan leiden tot een ongeziene escalatie van het nu al gewelddadige conflict.

Verdeelde reacties

De machtsstrijd verdeelt ook de internationale gemeenschap. De EU riep op tot snelle verkiezingen. De VS heeft Guaidó al erkend als nieuwe president, net als het overgrote deel van Latijns-Amerika.

Maar er kwam ook steun voor Maduro, en waarschuwingen dat anderen zich niet mogen mengen in “binnenlandse aangelegenheden”. Bondgenoot Rusland, dat twee nucleaire bommenwerpers in het land heeft, noemde elke interventie “catastrofaal”. Samen met China, dat de opstand eveneens afwees, heeft Rusland tientallen miljarden geleend aan Maduro die weleens verloren kunnen gaan als hij wordt afgezet. Samen met Cuba, dat dokters stuurt in ruil voor olie, wezen die landen er dan ook op dat Maduro “verkozen is door het volk”. Ook de Turkse president Erdogan sprak zijn steun uit. “Mijn broer Maduro! Hou vol. We steunen u.” Voor Turkije is niet de olie, maar wel het Venezolaanse goud van belang, waarvan het land de belangrijkste af­nemer is.

Parlementsvoorzitter Juan Guaidó

Foto: EPA-EFE