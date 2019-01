Unizo waarschuwt voor Bol.com. “Commerciële geheimen niet delen met je grootste concurrent”

Antwerpen -

De Nederlandse webwinkel Bol.com opent in mei een kantoor in Antwerpen, zodat het nog meer lokale handelaars kan overtuigen om producten via zijn online platform te verkopen. Door de populariteit van buitenlandse webshops is de omzet van Belgische handelaars in de vorige jaren gedaald, terwijl die in bijna alle andere Europese landen steeg.