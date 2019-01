Transfers Bezus naar AA Gent en Sylla naar STVV zijn eindelijk rond

Gisteravond was Roman ­Bezus een opvallende aanwezige in de Ghelamco Arena. De Oekraïense offensieve middenvelder was in Gent om zijn handtekening te zetten onder een contract van 3,5 jaar. Er waren overdag nog een aantal administratieve obstakels te ruimen in de ingewikkelde deal, waarbij Mamadou Sylla op huurbasis naar STVV gaat, voor de definitieve handtekeningen konden worden gezet. Gisteravond kwam er dan eindelijk groen licht.