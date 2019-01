COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Carrière Henry is geen garantie”

Die ene keer dat we Thierry Henry informeel konden spreken als assistent van bondscoach ­Roberto Martinez, sloeg hij nagels met koppen. De Fransman vertelde hoe hij Romelu Lukaku beter kon maken. “Zijn positiespel moet beter. Hij moet niet altijd de bal vragen. Zijn controles moeten in functie zijn van het verderzetten van het spel en niet alleen om de bal onder controle te houden...” Hij vertelde over zijn hevige discussie met Lukaku, maar uiteindelijk zag je wel vooruitgang bij de spits. Het werkte dus wel, dat voortdurende geratel van de ex-superspits van AS Monaco, Arsenal en Barcelona.