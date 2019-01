COMMENTAAR. Denk zelf na, de leidraad in het betoog van Etienne Vermeersch

“Geloof mij niet. Denk zelf na.” Het was een stokpaardje van Etienne Vermeersch ­nadat hij nog een keer een uit­gesproken maar beredeneerde mening had geponeerd. Vermeersch was in zijn betoog altijd heel gedreven. Passioneel zelfs. Hij wilde over­tuigen. Maar met de boodschap: denk na mijn waarheid na. Beslis zelf.