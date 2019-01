CLUBNIEUWS. Topspits in beeld bij Anderlecht, geen Cardoso voor Club en Charleroi biedt op Morioka

Nog een kleine week tot het verstrijken van de wintertransferdeadline en dus schakelen onze eersteklassers een versnelling hoger. Vooral bij Anderlecht mag er qua in- en uitgaande transfers nog wel wat verwacht worden.

ANDERLECHT. Topspits Azmoun in beeld

Anderlecht wil graag nog een topspits binnenhalen voor naast Landry Dimata. Een van de piste die het daarvoor volgt, is die van Sardar ­Azmoun (24, foto). De Iraniër scoorde gisteren op de Asia Cup en is nu eigendom van het Russische Rubin Kazan. Daar was hij al goed voor vijf goals en vier assists in 17 duels, maar Rubin heeft geld nodig en wil eventueel verkopen. Frank Arnesen deed in het verleden al een poging om Azmoun naar PAOK te halen.

Paars-wit zoekt wel budget om te kunnen toeslaan en daarom probeert het Ivan Santini (30) te verkopen. De Kroaat scoorde wel elf keer, maar voetbalt te weinig mee. Gezien zijn profiel – targetspits en goalgetter – rekent Anderlecht er nu een beetje op om een club voor hem te vinden in het Midden-Oosten of in China. Santini werd voor minder dan 3 miljoen gekocht van Caen, Anderlecht hoopt nu minstens 5 miljoen of meer voor hem te krijgen.

CHARLEROI. Carolo’s doen bod op Morioka

Charleroi ziet in Ryota Morioka (27) de ideale vervanger van Cristian Benavente. De ­Karolo’s stelden Anderlecht al voor om de Japanner te huren met een aankoopoptie, maar RSCA wil zijn investering van 3 miljoen nu al grotendeels recupereren. Voorlopig is het water dus te diep, maar Morioka wil graag naar Mambourg.

Toen Charleroi Benavente voor 6 miljoen verkocht aan het Egyptische Pyramids, suggereerde deze krant al dat Ryota Morioka de geknipte vervanger zou zijn. Gisteren bevestigde manager Mehdi Bayat de Waalse interesse. De zaak is echter complex. Ten eerste omdat de omstreden manager Mogi Bayat via Charleroi in het dossier wordt betrokken. Ten tweede omdat Anderlecht nog miljoen vraagt voor de nummer 10, terwijl die nochtans van Fred Rutten te horen kreeg dat hij niet veel meer zal spelen.

Paars-wit wil Morioka echter liefst meteen verkopen, maar Charleroi verkiest om op safe te spelen en wil hem eerst huren. Daarnaast vreest RSCA ook dat Morioka op Mambourg toch nog gaat ontploffen en dat net hij Anderlecht alsnog uit Play-off 1 kan houden. Daarom slijten de Brusselaars de spelverdeler liever in het buitenland. Helaas wees Morioka al voorstellen uit China en Qatar af en vindt hij Charleroi wel een interessante uitdaging.

CLUB BRUGGE. Geen Cardoso voor Club

De transfer van Gonçalo Cardoso (Boavista) naar Club Brugge is definitief afgeketst. De linkspoot verbleef al enkele dagen in Brugge en onderging ondertussen ook medische testen, maar tussen de clubs werd uiteindelijk geen deal gevonden. De vraagprijs voor de Portugees was naar verluidt tussen de 2,3 en 2,5 miljoen euro.

Cardoso Foto: AFP

Met Cardoso wou Club nog een linksvoetige, voetballende verdediger aan de kern toevoegen. Nu heeft het enkel met Denswil zo’n profiel, terwijl zomertransfer Peres mag vertrekken. Voor Tomecak wordt een oplossing ­gezocht.

KRC GENK. Limburgers bieden 4,6 miljoen op spits van Midtjylland

Racing Genk lonkt net als vorige zomer naar Paul Onuachu, spits bij het Deense FC Midtjylland. De boomlange Nigeriaan (2m01) kent zijn beste seizoen ooit en was al goed voor elf goals. Genk wil hem komende zomer binnenhalen en deed daarom al een bod van 4,6 miljoen euro, maar Midtjylland ging niet overstag. Het droomt immers van een jackpot van 8 à 10 miljoen. Een piste is om Marcus Ingvartsen in de deal te betrekken, want de 23-jarige (dure) Deen speelt niet bij Genk en wil een oplossing.

STVV. Sylla speelgerechtigd tegen Cercle

STVV had gisterenavond de handen meer dan vol met het papierwerk, maar Mamadou Sylla wordt wel degelijk geleend van AA Gent tot het einde van het seizoen, met een (weliswaar dure) aankoopoptie. De aanvaller traint vanaf vandaag mee. In principe is hij ook speelgerechtigd voor de match van morgen op Cercle Brugge. Roman Bezus van zijn kant volgde vanuit de tribunes de match van de Buffalo’s tegen Oostende. Marc Brys kon gisteren op een voltallige kern rekenen. Iedereen was fit, ook Ceballos deed voluit mee.

ANTWERP. Blessure Haroun sleept aan

Faris Haroun ontbrak vorig weekend aan de Gaverbeek en zal er ook vanavond tegen Standard niet bij zijn. Zijn hamstringblessure sleept langer aan dan verwacht. Ook Omar Govea ontbreekt. De Mexicaan herstelt sinds begin december van een knieletsel. Verder is bij de Great Old iedereen speelklaar. Ivo Rodrigues keert terug uit schorsing.

WAASLAND-BEVEREN. Ndao na halfjaartje alweer weg

Lamine Ndao verlaat Waasland-Beveren na amper een halfjaar. De 24-jarige ­Senegalese spits tekende een contract voor 2,5 jaar bij de Franse tweedeklasser Ajaccio. In het Waasland kon Ndao zich nooit echt doorzetten. Francesco Forte werkte gisteren het grootste deel van de training mee af. Vandaag moet blijken of de Italiaanse spits in aanmerking komt voor een selectie voor de match van morgen op het veld van Charleroi.