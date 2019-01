Suarez moet Anderlecht 1,4 miljoen betalen

Na drie jaar procederen haalt Anderlecht zijn slag thuis. Het Tribunaal voor de Sport (TAS) veroordeelt Matias Suarez (30) en zijn Argentijnse club Belgrano tot een boete van 1,4 miljoen euro wegens contractbreuk. De vraag is wie dat zal betalen, nu de spits getransfeerd werd naar River Plate.

Matias Suarez verliet Anderlecht in juni 2016 terwijl hij nog onder contract lag tot 2017. Officieel omdat hij “zich onveilig voelde in Brussel na de aanslagen in Zaventem”. In werkelijkheid wilde de Argentijn na acht jaar terug naar zijn vaderland, maar RSCA en Belgrano raakten het niet eens over de transferprijs. Daarom pleegde ­Suarez dus contractbreuk. De voorbije drie seizoenen voetbalde hij bij Belgrano zonder dat die club daar een cent voor betaalde. Anderlecht spande uiteraard een zaak aan bij de FIFA. Eind 2017 al oordeelde de wereldvoetbalbond dat zijn woonplaats ­Ukkel bezwaarlijk terreur- of oorlogsgebied was en dat ­Suarez en zijn Argentijnse werkgever dus 500.000 euro moesten betalen.

Dat leek aanvaardbaar, want Anderlecht eiste aanvankelijk 4 miljoen. Alleen hoopte Suarez op de vrijspraak en hij ging in beroep bij het TAS. Anderlechts advocaten Guy San Bartolome en ­François Beghin pleitten dat Suarez ondankbaar was nadat ­Anderlecht hem had groot­gemaakt in Europa en van de speler uit de favela’s zelfs een miljonair had gemaakt. Van een onveilig gevoel in België was geen sprake.

Het TAS volgde hen en sprak nu uit dat Suarez “in een privébuurt woonde en dat het in Argentinië zelfs onveiliger was dan in Brussel.” De veroordeling wordt eerstdaags officieel aangekondigd en op basis van het salaris dat RSCA nog aan de speler moest, werd ook de boete ­bepaald: 1,4 miljoen euro of bijna drie keer meer dan wat de FIFA eerst had opgelegd.

Naar River Plate

Rest nog de vraag wie de boete zal betalen. In Zuid-Amerika klinkt het dat ­Bel­grano dat geld niet heeft – zelfs niet nu het Suarez voor 2,6 miljoen naar ­River Plate laat vertrekken. Suarez zal het dus uit eigen zak moeten betalen. Daarvoor is hij vermogend genoeg, maar de aanvaller kan weigeren. In dat geval zal Anderlecht zijn groepsverzekering blokkeren. Elke profvoetballer in ons land, kan al op zijn 35ste zijn groepsverzekering op­eisen. Voor Suarez is dat over vijf jaar en in zijn geval gaat dat om zo’n 1 miljoen euro.