Twee snelwegen geblokkeerd door ongevallen: meerdere wegenwerkers gewond, ochtendspits dreigt in de soep te draaien

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn minstens twee ongevallen gebeurd die de ochtendspits in de war dreigen te sturen. Twee grote verkeersaders zijn rond 5 uur nog altijd geblokkeerd, bericht het Vlaams Verkeerscentrum. Bij één van de ongevallen raakten volgens de VRT ook meerdere wegenwerkers gewond, van wie één in kritieke toestand zou verkeren.

Het betreft het ongeval op de E313 in Westerlo richting Hasselt. Een wagen reed er rond 2 uur in op een werfwagen. Drie arbeiders die bezig waren met het herstellen van de brugvoegen, zouden volgens VRT gewond zijn geraakt. Eén zou in kritieke toestand verkeren.

We vernemen dat de hinder op het complex Antwerpen-Haven wellicht nog tot na 9u kan duren. Door een vrachtongeval is de aansluiting tussen de #R2 en de #A12 richting Nederland volledig VERSPERD. Complexe afhandeling!

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat alle verkeer er van de snelweg wordt geleid, via calamiteitenroute F. Dat gebeurt in Herentals-Oost, in Geel-West mag men de E313 weer op. Rond 6.30 uur staat er al drie kilometer file en verlies je er al minstens een half uur. “En de echte ochtendspits moet nog beginnen. We raden dus aan om de omgeving te vermijden”, waarschuwt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Voor het verkeer van Gent naar Hasselt, raden we aan om over Brussel te rijden”, klinkt het.

Paprika’s op de weg

En ook ten noorden van Antwerpen dreigt er vrijdagochtend verkeershinder te ontstaan. Op het complex Antwerpen-haven, waar de aansluiting gebeurt tussen de Ring en de A12 richting Bergen-op-Zoom (Nederland), kantelde rond 1 uur een vrachtwagen. Die was geladen met paprika’s, die over de weg verspreid liggen. “Men is nog bezig met het overladen, dan moet de vrachtwagen nog getakeld worden en het wegdek schoongemaakt. Dit zal nog lang duren”, aldus Bruyninckx.

Door de ploegenwissel in de haven kan er al vroeg verkeershinder ontstaan. Het Verkeerscentrum raadt aan om via de afrit Kanaaldok, de Kruisweg in de haven en de oprit Stabroek naar de A12 te rijden.

