“Nederlandse journaliste had relatie met leider van terreurgroep Al-Nusra”

De Syrische ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma was volgens de Nederlandse justitie niet zomaar een strijder, maar een leider van terreurgroep Al-Nusra. Dat bericht de krant De Telegraaf, op basis van meerdere bronnen.

De vrouw werd vorige week Turkije uitgezet. Ze wordt er in Nederland van verdacht haar ex-vriend te hebben geholpen aan papieren voor een verblijfsstatus. Het openbaar ministerie beschouwt Abdelaziz H. als een hooggeplaatste bij de uit Al Qaeda ontsproten Al-Nusra-groep.

Volgens de krant heeft het gerecht stevig bewijs in handen tegen de strijder, die de bijnaam “Balie-jihadi” kreeg nadat hij in het gelijknamige Amsterdamse cultuurcentrum paniek onder Syrische vluchtelingen veroorzaakte. Zij herkenden hem immers als een ISIS-strijder. Het openbaar ministerie beschikt over stapels documenten waaruit zijn toppositie zou blijken.

De journaliste verklaarde donderdag opnieuw dat ze niets wist over zijn terreurverleden en dat ze de Nederlandse staat gaat aanklagen. Over ruim twee weken staat de Syriër voor het eerst voor de rechter, samen met zijn broer.

Boersma had tot de zomer van 2015 een relatie met H., die eind vorig jaar in Nederland is gearresteerd.