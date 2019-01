Nieuw onderzoek naar aardwarmte in Noord-Limburg

Bree / Lommel / Genk - Er komt een grootscheeps onderzoek naar het potentieel van diepe aardwarmte (geothermie) in de grensregio van Nederland, Duitsland en België. Het Europese project DGE-Rollout kost 18,7 miljoen en moet resulteren in de aanleg van warmtenetten. In België gebeurt het onderzoek in Wallonië en in Limburg (Bree, Lommel, Genk), schrijft Het Belang van Limburg.

Europa geeft meer dan 11 miljoen euro, de provincie Limburg een subsidie van 126.000 euro. Eerder onderzoek van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) wees al uit dat de ondergrond ten noorden van Genk een groot potentieel heeft voor aardwarmte.

De mislukte proefboring deze week in Mol, schrikt de onderzoekers niet af. “Die resultaten hebben niet meteen een impact op het onderzoek in Noord-Limburg”, onderstreept Ben Laenen van VITO in de krant. “Het seismologisch studiewerk in Limburg wordt verder uitgebreid.”

Er komt een analyse van het warmtepotentieel in de omgeving van Genk. In het noorden van de provincie worden opnieuw trilwagens ingezet om de ondergrond verder in kaart te brengen. Een en ander moet bijdragen om Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken.