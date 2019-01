Honderd taxi’s toeteren Ben Weyts uit bed: “We tonen de gevaren van zijn beleid”

Een honderdtal taxichauffeurs zijn vanochtend in alle vroegte afgezakt naar Dworp, het dorp van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Ze zijn het niet eens met zijn voorstel om de taxiwetgeving te versoepelen en wijzen met de actie meteen fijntjes op de gevaren ervan.

Pierre Steenbergen, de organisator van de actie en directeur van GTL, de Vlaamse taxifederatie GTL, is een tevreden man. De actie is verlopen zonder incidenten en de minister is akkoord gegaan om de taxifederatie te ontvangen op zijn kabinet om aanpassingen te bespreken op zijn voorstel om de taxiwetgeving te versoepelen. Ook de overlast in Dworp zelf bleef beperkt aangezien de actie maar tussen 6 en 8 uur vanochtend plaatsvond. “Al is het wel mogelijk dat de minister uit zijn bed getoeterd is, er is nogal veel getoeterd.”

Overlast veroorzaken was dan ook niet het doel van de actie. Wel wilden de aanwezige taxichauffeurs de minister wijzen op de risico’s van het beleid dat hij voorstelt: “Als je toestaat dat taxichauffeurs met een vergunning uit eender welke gemeente overal in Vlaanderen mogen werken, dan kan er wanorde ontstaan. Het is best mogelijk dat je in een kleine gemeente als Dworp dan tientallen taxi’s klanten zal zien ronselen.”

Minister Ben Weyts zelf reageerde op radio 1 op de actie en was er niet over te spreken. Hij kan zich ook niet vinden in de kritiek: “Taxi’s zijn nu heel duur omdat ze na het afzetten van hun klanten weer leeg moeten terugrijden naar hun thuisdorp. Al die regeltjes willen we afschaffen.”

De taxichauffeurs zelf wijzen dan weer op de deregulering die in steden als New York, Londen en Amsterdam al heeft plaatsgevonden. “Al deze steden komen terug op hun stappen en voeren opnieuw regels in: beperking van het aantal chauffeurs, minimumverloning voor de chauffeurs, extra controles op de platformen”, stelt John Reynaert van ABVV-BTB. “Maar voor Ben Weyts is dat allemaal niet nodig. Je zou gaan geloven dat hij een zitje ambieert naast Neelie Kroes in de Raad van Bestuur van Uber.”

De actie van de taxifederatie kreeg steun van de vakbonden, maar die hebben er niet aan deelgenomen.