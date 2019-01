Bedrijfswagen wordt duurder… omdat maatschappijen hun tweedehandswagens niet verkocht krijgen

Bijna 30 procent van de tweedehandswagens die momenteel te koop staan in ons land, wacht al meer dan vier maanden op een nieuwe eigenaar. Goed voor een onverkochte stock met een marktwaarde van in totaal ruim 805 miljoen euro. Vooral de verkoop van diesels stagneert en dat leidt tot een stijging van de prijzen van leasingwagens. “Hoewel België lange tijd hét dieselland bij uitstek was, hebben we nu dieselangst gekregen”, luidt het.

Belgische autodealers hebben grote moeite om hun stock aan tweedehandswagens onder controle te houden. Uit onderzoek van Gocar Data, specialist in data-analyse van de automarkt, blijkt dat momenteel 34.192 voertuigen (29,2%) al vier maanden te koop staan. Liefst twee op de drie online autohandelaars hebben zulke exemplaren in stock. Als je weet dat een handelaar als doel stelt om een tweedehandsvoertuig in minder dan twee maanden te verkopen, dan is een periode van vier maanden behoorlijk lang. Bovendien gaat het om een verzameling wagens met een totale marktwaarde van 805,2 miljoen euro.

“Vooral dieselwagens raken momenteel moeilijker van de hand”, zegt Derek d’Ursel, oprichter van Gocar Data. “Hoewel België lange tijd hét dieselland bij uitstek was, hebben Belgen zogeheten dieselangst gekregen en kijken ze momenteel vooral naar andere aandrijfsystemen, zoals benzine of LPG. Die angst komt voort uit een misvatting. Heel wat bestuurders denken dat ze met een tweedehandsdiesel de stad niet meer mogen binnenrijden. Nochtans zijn er vele jonge dieselvoertuigen op de tweedehandsmarkt, waarmee je nog perfect de lage emissiezones (LEZ) mag betreden.”

2 à 4 procent duurder

Door de moeilijke verkoop van dieselwagens zijn volgens De Tijd de gemiddelde prijzen van leasingwagens ook de hoogte in geschoten. Gemiddeld met 2 à 4 procent, ten opzichte van vorig jaar. Hoe komt dat? “Leasingbedrijven berekenen hun maandelijkse tarieven op basis van de geschatte restwaarde van de wagen op het einde van het leasecontract”, luidt het in de krant. “Omdat tweedehandsdiesels nu met grote kortingen de deur uitgaan, daalt hun restwaarde en gaan de tarieven dus omhoog.”

2.840 euro verlies per wagen

De tweedehandsdiesels die lange tijd in stock blijven, kosten de handelaars intussen handenvol geld. Zo is in één jaar tijd de waarde van eenzelfde dieselwagen met 11 procent gedaald - of ongeveer 2.000 euro. “Daarnaast kost het al gauw 7 euro per dag - of 840 euro voor vier maanden - om één zo’n dieselwagen te onderhouden en te stockeren”, zegt Gocar Data-analist Marc Gros. “Bovendien neemt de diesel op de parking letterlijk de plaats in van pakweg een benzine, die momenteel misschien sneller verkocht raakt. Handelaars kijken daarom steeds vaker naar de buitenlandse markt om er hun diesels sneller kwijt te raken.”

Zelfde wagen 28 procent meer waard in Portugal

Uit een analyse van CarsOnTheWeb, een online veilingwebsite voor autohandel - blijkt dat vooral Midden- en Oost-Europa, Spanje en Portugal populaire markten zijn. Daar krijgen Belgische handelaars soms meer geld voor een diesel dan in België, én is de vraag er groot. Zo bleek de marktwaarde van een drie jaar oude VW Golf 1.6 TDI met 125.000 kilometers op de teller onlangs nog 28 procent hoger te liggen in Portugal dan in België.