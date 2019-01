Stofexplosie in silo tijdens opruimwerken bij West-Vlaams bouwbedrijf: vier gewonden

Vichte / Anzegem - In het West-Vlaamse Vichte, een deelgemeente van Anzegem, vond een stofexplosie plaats bij bouwfirma Pouleyn. Twee personen raakten zwaar verbrand, twee anderen kwamen ervan af met lichte verwondingen. De lokale brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Het medisch interventieplan is opgestart.

In een tweet liet de gemeente Anzegem weten dat de rook die vrijkwam niet schadelijk is. De vier slachtoffers zijn werknemers van Ruimdienst Cannie uit Oostrozebeke. Zij waren aanwezig voor opruimwerken nadat er gisteren al rookontwikkeling bij het bedrijf werd gemeld. Volgens burgemeester Gino Devogelaere werden twee slachtoffers overgebracht naar een ziekenhuis in Gent. De andere gewonden worden verzorgd in Kortrijk.

Stofexplosie bij de firma Pouleyn in de Nijverheidslaan. Er zijn meerdere gewonden en het medisch interventieplan werd opgestart. — Gemeente Anzegem (@GemeenteAnzegem) 25 januari 2019

Update stofexplosie #pouleyn: volgens brandweer is de rook is niet schadelijk. — Gemeente Anzegem (@GemeenteAnzegem) January 25, 2019

Foto: djr