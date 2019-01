Ook ultieme poging om tot bij kleine Julen (2) te raken gaat moeizaam: amper 1,5 meter overbrugd na 15 uur graven

De ultieme reddingspoging om de Spaanse peuter Julen (2) uit een diepe schacht in het Spaanse bergdorp Totalán te halen, gaat trager vooruit dan verwacht. Na 15 uur graven hebben de mijnwerkers nog niet de helft van de 3,8 laatste meters weten te overbruggen. De Guardia Civil heeft zelfs al mini-explosies moeten uitvoeren om door het harde gesteente te raken.

Toen papa een vuurtje wilde maken op 13 januari en mama telefoon kreeg, was Julen even uit hun zicht. Hulpverleners twijfelden eerst nog, maar in die tijd zou de peuter in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed zijn gevallen. Die koker was 107 meter diep. Volgens reddingswerkers is de kans groot dat de jongen zich momenteel op 70 à 80 meter diepte bevindt.

De reddingswerken verlopen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging, en bleek dinsdag dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken.

Ook het laatste luikje van de reddingsactie, het met de hand uitgraven van een 3,8 meter brede tunnel die tot Julen moet leiden, gaat trager dan verwacht. Eerst werd gezegd dat de actie in totaal 24 uur zou duren, maar na 15 uur graven zijn de mijnwerkers nog maar 1,5 meter ver. Omdat ze weer op hard gesteente zijn gestoten, heeft de Guardia Civil zelfs al mini-explosies moeten uitvoeren.

Cuando se superan las 14 horas de trabajo, la labor de los mineros avanza más lenta de lo previsto, apenas 1,5 metros. Las dos microvoladuras ejecutadas por @guardiacivil muestran la dureza del terreno. @el_pais https://t.co/FKFa1eFrq3 — Nacho Sánchez (@nacholaisla) 25 januari 2019

Er wordt momenteel bekeken of er nu door het gesteente een gat geboord kan worden, waar de reddingswerkers een camera kunnen steken om zo voor de eerste keer in twaalf dagen visuele bevestiging te krijgen van Julen.