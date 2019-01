Dierenverzorgers waarschuwen: “Strooizout maakt uw hond ziek”

Dierenartsen en -verzorgers kregen de voorbije dagen opvallend veel oproepen van hondenbaasjes. “Honden hebben plots braakneigingen, diarree en gekloven voetzolen. Komt allemaal door het strooizout.”

“Wij kregen de voorbije dagen zeker twintig telefoons van hondenbaasjes”, zegt Jurgen Naert van Pet Rescue, in Nokere. “Allemaal met klachten door het strooizout. De baasjes zijn met hun hond in de sneeuw gaan wandelen en na een paar uren krijgt de hond verschrikkelijk veel pijn onderaan zijn poten. Dat komt door het zout dat in de huid invreet en diepe kloven maakt. Wrijf zelf maar eens met je hand onderaan je wagen, nadat je in de sneeuw met strooizout reed. Na een paar uur zullen er ook barstjes in je handen komen.”

Om de hond daartegen te beschermen raden dierenverzorgers aan de poten voor een sneeuwwandeling in te smeren met vaseline. Dat legt een beschermende laag, waar het zout niet kan doordringen. Na de wandeling was je de vaseline af met lauw water.

Halve dag niet eten

Maar honden kunnen ook aan de sneeuw likken en zo krijgen ze een dosis zout binnen. Dat maakt de honden ziek. Ze krijgen diarree, beginnen te braken en worden lusteloos. “In dat geval kan je best je hond een halve dag geen eten geven en goed warm houden”, zegt Jurgen Naerts.

Dierenarts Rob Lückerath zegt dat het gevaar van zout niet mag worden onderschat.”Vooral bij kleine hondjes. Zij kunnen sterven door een zoutvergiftiging.”