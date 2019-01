Prachtig moment: dakloze man kan tranen niet bedwingen zodra hij zijn vermiste hond terugziet

Het is een erg emotionele week geweest voor Lee, een dakloze man uit het Engelse Leeds. De man was helemaal van slag toen zijn hond Crystal vorige week vermist was. Een week later kwam dan toch het moment waar hij op hoopte: met de hulp van een liefdadigheidsinstelling werd de viervoeter gevonden. Met veel tranen bij het baasje tot gevolg.