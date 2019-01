Antwerp-baas Luciano D’Onofrio haalt vlak voor clash uit naar Standard-voorzitter Bruno Venanzi: “Hij verdooft iedereen”

Antwerp-Standard is dé topaffiche van speeldag 23 in de Jupiler Pro League. Voor Luciano D’Onofrio, sportief directeur en vicevoorzitter van Antwerp, meteen ook een confrontatie met zijn ex-club. Maar een hartelijk weerzien zal het niet worden, maakt D’Onofrio duidelijk in de Waalse krantengroep Sudpresse.

D’Onofrio maakt er geen geheim van dat hij overhoop ligt met Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard. “Ik had een goede relatie met hem, maar nu niet meer”, vertelt de voetbalmanager in de dagbladen van Sudpresse. “Venanzi weet heel goed waar het over gaat. Het dateert van de periode toen hij Standard kocht. Laten we zeggen dat hij zich niet zo elegant heeft opgesteld tegenover een vriend van me. Ik zeg beter niets meer, ik denk dat dat het beste is.”

Maar daar hield D’Onofrio het niet bij. Als hem gevraagd wordt wat hij van het huidige Standard vindt, volgt een keiharde uithaal naar Venanzi. “Ik stel vast dat de club een anesthesist aan het hoofd heeft. Hij (Venanzi, nvdr) heeft iedereen verdoofd. Er is geen reactie, geen emotie meer. Niet van de supporters, noch van de media. Alles is er maar normaal geworden. Ik mis de passie die ik kende van in mijn periode bij Standard.”

Vrijdagavond om 20u30 trapt Antwerp-Standard de 23ste speeldag van de Jupiler Pro League af. Peper en zout zijn bij deze voorzien.