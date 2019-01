Hervorming opleidingen verzekert instroom Limburgse informatici

Ga ze maar zoeken, de goed opgeleide informatici die quasi direct inzetbaar zijn op de werkvloer... Van overal klinkt de lokroep om sterke studenten zo snel mogelijk in te lijven. Zeker in Limburg, waar door de enorme groei van ICT-bedrijven op de Corda Campus en op andere hotspots, de behoefte aan talent erg acuut is. Hogeschool PXL beseft dat en heeft daarom het hele opleidingspakket hervormd met als voornaamste doel om de arbeidsmarkt te voeden met plug-in werknemers.

“Het is onze opdracht om studenten af te leveren die direct inzetbaar zijn op de werkvloer”, zegt Francis Vos, departementshoofd van het gloednieuwe PXL Digital. “De bedrijven, maar zeker ook onze studenten hebben er alle belang bij dat hun opleiding naadloos aansluit bij de opdrachten die ze in hun latere job zullen krijgen. We noemen het ‘community driven onderwijs’. Vandaar dat wij als hogeschool permanent nadenken over verbeteringen om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. We zijn ervan overtuigd dat het klassieke systeem, waarbij een docent vooraan in de klas zijn lesje komt afdreunen, niet de juiste methode is. We kiezen daarentegen voor een doorgedreven samenwerking met bedrijven en onderzoekers.”

Experts

Concreet verzamelt PXL Digital een aantal experts in Innovation Circles. “Daarin wordt nagedacht over doelstellingen op lange termijn. Hoe evolueert de sector? Waar moeten onze bedrijven naartoe en hoe kunnen we als onderwijs daarbij helpen? Moeten er nieuwe opleidingsonderdelen worden ingevoerd of nieuwe afstudeerrichtingen? Die visie wordt vervolgens meegenomen naar Support Groups. Daarin wordt, samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, concreet het curriculum van de ICT-opleidingen bepaald. Daarna worden er per specialisatie echte experts aan gekoppeld, zodat elk opleidingsonderdeel wordt aangepast aan de actuele noden.”

Fijnmazig

Deze oefening heeft nu geleid tot de oprichting van een nieuw departement: PXL Digital. “Hieronder groeperen we acht specialisaties in Digitale Technologie en Digitale Business”, legt Francis Vos uit.

“Een eerste is de bachelor Elektronica-ICT, die overkomt van PXL Tech. Een tweede is een nieuwe graduaatsopleiding in Internet of Things (IOT), waarin de focus ligt op installaties die aan het internet zijn gekoppeld. Via sensoren en andere meetapparatuur wordt een slim beheer ervan mogelijk. Vervolgens hebben we vier fijnmazige afstudeerrichtingen per specialisatie van de vroegere IT-opleiding: Full Stack (back & front end development), Artificiële Intelligentie & Robotica, Cloud & Security en Software Management. Tot slot voegen we nog twee graduaatsopleidingen toe, met name Programmeren en Systemen & Netwerken. De CVO-opleiding Informatica wordt ‘ingekanteld’ in deze richtingen. Met dit totaalaanbod denken we studenten af te leveren die op alle niveaus in alle ICT-ondernemingen van Limburg hun mannetje kunnen staan.”

Lees verder:

>

>

>