Advocaten willen spieren vergelijken van verdachte met man in opeisingsvideo

Brussel - Twee advocaten van de burgerlijke partijen op het assisenproces van de aanslag op het Joods Museum hebben vrijdag op het eerste gezicht ongewoon bijkomend onderzoek aangevraagd bij voorzitter Laurence Massart. Ze willen de spieren van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche vergelijken met die van de man in de opeisingsvideo.

Het gaat om foto’s die op de laptop van Nemmouche werden aangetroffen. Zo zijn er vakantiekiekjes van Nemmouche, maar ook foto’s en video’s van een gemaskerde man die de aanslag op het museum opeist. Enkele van die foto’s werden donderdag aan de jury getoond.

Advocate Dounia Alamat, die Unia vertegenwoordigt, stelde de vraag om de armspieren van de beide personen met elkaar te vergelijken: “Het is misschien omdat ik een vrouw ben, maar het viel me op dat de spieren op de armen erg op elkaar gelijken. Bestaat er een mogelijkheid om dat te vergelijken en te zien of het om dezelfde persoon gaat?”

Voorzitter Massart speelde de vraag door aan een expert van de gerechtelijke politie. Die antwoordde dat gezichtsherkenning en -vergelijking vaak wordt toegepast, “maar vergelijking van spieren is mij niet bekend”.

Ook advocaat François Koning, de de familie van slachtoffer Dominique Sabrier vertegenwoordigt, vroeg bijkomend onderzoek. Hij vindt dat de aderen op de voorarmen van Nemmouche en de man uit de opeisingsbeelden zeer specifiek zijn en erg op elkaar gelijken. “Typisch voor iemand die aan bodybuilding doet”, zo zei hij.

Voorzitter Massart zal zich later over de vragen buigen.