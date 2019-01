Sjoemelende Renault/Nissan-topman kan nog 30 miljoen ontslagvergoeding vangen

Faut le faire. Eerst 40 miljoen inkomsten niet aangeven, daarvoor ontslagen worden en dan nog eens 30 miljoen ontslagvergoeding trekken. Carlos Ghosn, de ex Nissan- en Renault-topman, lijkt dat kunstje te gaan uitvoeren.

Eind vorig jaar pakte de Japanse politie Carlos Ghosn , topman van Renault en Nissan op. Hij werd verdacht van belastingontduiking. Ghosn was 40 miljoen euro inkomsten “vergeten” aangeven. Een klokkenluider bracht de fraude aan het licht.

Eerst ontsloeg Nissan de topman. Daarna Renault. Ghosn ontkent alles. Maar hij zit wel nog steeds in een Japanse cel opgesloten. Zijn vrouw trok al aan de alarmbel: “Mijn man ondergaat een draconisch regime. Ze ondervragen hem vaak urenlang zonder dat zijn advocaat erbij mag zijn.”

Toch mag Ghosn niet te veel klagen. Volgens het business-persbureau Bloomberg kan hij een ferme ontslagvergoeding krijgen. Zijn vergoeding kan variëren tussen één en enkele tientallen miljoenen euro’s, afhankelijk van wat de aandeelhouders beslissen.

Vast salarisdeel

Goshn zou volgens zijn advocaten zeker nog recht hebben op zijn salaris van 2018. Dat was vastgesteld op 1 miljoen euro. Maar dat is slechts het vaste deel van zijn salaris. CEO’s hebben daarnaast nog een zeer aanzienlijk variabel salarisdeel.

In dat variabel deel zitten de zogenaamde “presentatieaandelen”. Dat is een ferm aandelenpakket waarvan de waarde is meegestegen met de beurswaarde van Nissan en Renault. Dat pakket zou momenteel al 22 miljoen euro waard zijn.

Daarbovenop komt nog eens zeven miljoen euro uit een pensioenfonds. Alles samen dus 30 miljoen euro.