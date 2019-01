Wie zag Patrick Rinder uit Visé?

Op vraag van het Parket van Luik verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Sinds 16 juni 2018 ontbreekt elk spoor van de 33-jarige Patrick Rinder uit Visé. Meneer Rinder is 1m80 lang en atletisch gebouwd. Hij heeft bruine ogen. Destijds had hij halflang bruin haar naar achter gekamd met gel en droeg hij een baard. Ook aan Patrick zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om alzo zijn naasten gerust te stellen. Hebt u Patrick Rinder nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.