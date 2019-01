Silvia zoekt jongemannen die stopten en hielpen toen ze onwel werd: “Ik zou jullie zo graag bedanken”

Moerbeke-Waas - Silvia (47) is op zoek naar twee jonge mannen die haar deze woensdag 23 januari hebben bijgestaan toen ze onwel was. De vrouw uit Moerbeke-Waes voelde zich al een tijdje niet lekker, maar die namiddag liep het bijna verkeerd af.

“Ik had mijn dochter net naar school gebracht toen ik een benauwd gevoel kreeg aan mijn borst”, vertelt ze vanuit het Gentse Sint-Lucasziekenhuis aan Het Nieuwsblad. “Ik ben toen kort gestopt langs de kant van de weg om op adem te komen. Daarna heb ik mijn rit hervat.”

Maar het benauwde gevoel keerde terug. Op de R4 richting Zelzate, aan de afrit Antwerpen, moest ze opnieuw halt houden. “Ik voelde langzaamaan alle kracht uit mijn benen lopen. Ik voelde dat ik wegdraaide en had zelfs de kracht niet meer om iemand te bellen. Ik heb mijn raampjes opengedraaid en heb staan zwaaien, maar iedereen reed gewoon verder. Dat begrijp ik ook wel, mensen zijn misschien bang als ze een wildvreemde zien zwaaien.”

Hulpdiensten

Na een halfuur deed Silvia met haar laatste krachten de autodeur open om zo de aandacht te trekken van voorbijrijdende wagens. Met succes. Al snel stopten twee jonge mannen, die haar op haar gemak stelden en de hulpdiensten belden. “Ze hebben mijn pols gevoeld, stelden me gerust en zijn bij me gebleven. Toen de MUG arriveerde, werd het zwart voor mijn ogen. Ik heb ze niet meer kunnen bedanken.”

Silvia’s suikerspiegel was verstoord, ze had nierproblemen en was getroffen door een dubbele longontsteking. Ze ligt nog op de afdeling intensieve zorgen, maar hoopt dat ze snel weer de oude is. En dat ze de twee heren vindt die voor haar stopten en haar zo goed hebben bijgestaan. “Ik zou hen echt graag bedanken, want dat betekende echt veel voor mij.”

OPROEP. Ben of ken jij één van de mannen die Silvia geholpen heeft? Stuur ons een mailtje en we brengen je met haar in contact.