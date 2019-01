Specialisten in nanotechnologie: klein, kleiner, kleinst...

Om de geheimen van de nanotechnologie te doorgronden, zijn we bij Imec in Leuven aan het juiste adres. We spraken er met Peter Debacker en Maarten Fauvart, twee ingenieur-onderzoekers. En leerden dat hoe kleiner de onderzochte deeltjes zijn, hoe groter hun impact op onze toekomst.

Maarten Fauvart legt uit dat ‘nano’ verwijst naar ‘nanometer’. “Dat is een lengtemaat die overeenkomt met 0,000 000 001 meter of een miljardste van een meter. Omgerekend naar centimeter betekent dit dat er 10.000.000 nanometers in één centimeter gaan.”

Het zijn cijfers die moeilijk te vatten zijn. Maar ze worden al iets tastbaarder wanneer Maarten er het beeld van een menselijk hoofdhaar bij haalt. “Als je de diameter van één haar neemt en die 1.000 keer verkleint, dan bevind je je op het niveau van een nanometer. In de nanotechnologie werken we dus met minuscule deeltjes. Een wereld die met het blote oog niet zichtbaar is, maar waarin zich een schatkamer aan innovatieve toepassingen bevindt.”

Peter voegt eraan toe dat Imec groot is geworden met te onderzoeken hoe die minuscule nanodeeltjes nog verder verkleind kunnen worden. “Hoe kunnen we de chips die je terugvindt in allerlei toestellen, zoals je mobiele telefoon, je tablet of sensoren, nog kleiner en performanter maken? Dat is een vraag die ons blijft bezighouden en waarop we met ons onderzoek baanbrekende antwoorden willen geven.”

Slimme sensoren

En hoe staat het met de toepassingen van nanotechnologie? Peter heeft het over slimme sensoren die je kan inbouwen in zelfrijdende auto’s en op het wegdek. “Die sensoren kunnen tijdig obstakels op de weg detecteren en er zo voor zorgen dat accidenten vermeden worden. Of ze kunnen files voorspellen en de chauffeur een alternatieve route voorstellen, waardoor je een vlottere verkeersdoorstroming krijgt.’ Maarten, die als R&D Team Leader voor de groep Life Sciences werkt, voegt eraan toe dat nanotechnologie en smart health hand in hand gaan.

“Door slimme sensoren te verwerken in de zetel van je auto of in je kleding kan je aan preventieve geneeskunde doen. Die sensoren kunnen namelijk aan de hand van je hartslag, transpiratie en andere lichaamssignalen afleiden of je stressniveau niet te hoog is. Stellen ze vast dat je stressparameters te veel in het rood gaan, dan krijg je tijdig een signaal. Handig om burn-outs in de kiem te smoren.”

Lees verder:

>

>

>