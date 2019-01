Mogelijk nieuwe stemopname Nemmouche

Brussel - Mogelijk zal er nog tijdens het assisenproces een nieuwe opname gebeuren van de stem van Mehdi Nemmouche. Die zou dan vergeleken worden met de stem van de man in de opeisingsvideo die teruggevonden werd op de laptop van Nemmouche. De beschuldigde gaat daarmee akkoord.

De kwestie kwam aan bod tijdens de uiteenzetting van een Franse stemexpert. Die vergeleek de stem van de man in de zeven opeisingsvideo’s met die van Nemmouche en kwam tot de conclusie dat het erg waarschijnlijk is dat de stemmen van een en dezelfde persoon zijn.

De speurders legden wel uit dat Nemmouche in de Franse cel weigerde mee te werken met een stemonderzoek. De expert heeft daarom opnames van verhoren moeten gebruiken, die niet altijd van een goeie kwaliteit waren.

Andere tekst dan in opeisingsvideo

Toen voorzitter Laurence Massart de expert vroeg of het zin heeft dat er nu, vijf jaar na de feiten, een nieuwe opname wordt gemaakt van de stem van de hoofdbeschuldigde in het proces over de aanslag op het Joods Museum, antwoordde die dat het zeker relevant is. “Vijftien of twintig jaar later zou geen zin hebben, want een stem verandert, maar dit heeft zeker zin”, zo luidde het. “Maar dan moet hij vrijwillig praten, en zonder zijn stem te vervormen.”

Massart vroeg vervolgens aan Nemmouche of hij akkoord ging met een opname. “Jazeker”, antwoordde die, “Op voorwaarde dat het geen opgelegde tekst is, of een tekst die erg gelijkt op die van de opeisingsvideo.”