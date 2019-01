Agenten opgeroepen om jongen uit bevroren meer te redden, maar dan komen ze plots zelf in de problemen Video: KameraOne

Met vijf waren ze, de agenten die in het Amerikaanse Toledo het leven van een tiener probeerden te redden. De jongen was vorige week afgelopen vrijdag door het ijs van een bevroren meer gezakt en schreeuwde om hulp. De politie kwam zo snel mogelijk ter plaatse, maar tijdens de reddingsactie raakten ze ook zelf flink in de problemen.

Bodycambeelden van de politie brachten de reddingsactie in beeld. Zodra één van de agenten zich op het ijs begaf om een rugzak naar de jongen te gooien, zakte hij door het ijs. De situatie werd er wat later bovendien niet beter op. Ook twee andere agenten hadden hulp nodig nadat ze in het ijskoude water terechtkwamen.

De reddingsactie liep gelukkig goed af. Mede dankzij de hulpdiensten konden uiteindelijk alle slachtoffers uit het water worden gehaald. “De broer van de tiener is de échte held”, liet de politie achteraf weten. “Hij raakte niet in paniek en belde de hulpdiensten.”

