Klimaatmars in Brussel trekt wereldwijde persaandacht

Brussel - De jongerenklimaatmars van donderdag in Brussel heeft de aandacht van de wereldpers getrokken. El Pais, Le Monde, The New York Times, The Australian en de BBC berichtten zo over de 35.000 jongeren die in de hoofdstad optrokken.

“Deze jongeren blijven een keer per week de straten optrekken zolang de regering niet heeft gehandeld”, aldus de Spaanse krant El Pais. Die citeert het agentschap Reuters en vermeldt dat Brussel een van meest filerijke steden in Europa is.

De Amerikaanse krant New York Times, die eveneens Reuters citeert, geeft de cijfers van de klimaatmars weer en onderstreept eveneens de fileproblematiek van de Belgische en Europese hoofdstad. “Dit is een teken van schande voor een hoofdstad waar de Europese Unie het Europese klimaatbeleid bepaalt”, staat in het artikel.

“De derde klimaatmars van Youth for Climate in Brussel is een succes”, aldus de Nederlandse krant AD. In Nederland vindt een klimaatmars van verschillende organisaties plaats in Amsterdam op zondag 10 maart

Overstijgt taalverschillen

De Franse krant Le Monde spreekt van een beweging van “schoolstakingen voor het klimaat”, van een “onverwachte omvang” die groter is dan het “vraagstuk van de traditionele taalverschillen van het koninkrijk”. De jongeren komen immers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. “Vier ministers, nul beleid”, aldus de krant, die een slogan van een leerling in Brussel citeert.

“We doen voort tot onze politici eindelijk handelen”, zegt een van de jongeren aan de Britse openbare omroep BBC, die de leerlingen naar hun drijfveren vroeg. “Dit is meer als een schooluitstap. Onze leerkracht organiseerde het, zodat we geen les missen”, aldus een andere leerling.

Op de website van The Australian staat dan weer een video van de klimaatmars. Zelfs het Chinese nieuwsagentschap Xinhua wijdt een stuk aan de 35.000 deelnemers van de mars.