Bedrogen dertiger uit Houthalen-Helchteren riskeert 15 jaar cel voor moordpoging vrouw

Hasselt - Een 38-jarige Surinamer uit Houthalen-Helchteren riskeert 15 jaar cel voor een moordpoging op zijn echtgenote. Hij was door haar bedrogen. Om bewijzen van het overspel te hebben had hij in hun appartement een camera geïnstalleerd. Die beelden werden doorgestuurd naar zijn gsm. Op 10 juli 2018 kreeg hij beelden van het overspel binnen en reed hij van zijn werk in Eindhoven naar Houthalen. “Op dat moment is er sprake van een afslachting op beestachtige wijze,” aldus de openbare aanklager vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De man zit momenteel nog in hechtenis. De vrouw overleefde de moordaanslag. De zware mishandeling was op beeld vastgelegd. Ze incasseerde 26 vuistslagen, acht messteken in buik- en borststreek en vier stampen tegen haar hoofd. Lever en dunne darm van de vrouw waren geperforeerd. Ze lag acht dagen in een kunstmatige coma.