Bizarre details in zaak van verdwenen voetballer Emiliano Sala: “Piloot mocht geen betalende passagiers vervoeren”

Er komen steeds meer bizarre details naar boven in de mysterieuze verdwijning van de voetballer Emiliano Sala. De piloot van het eenmotorige vliegtuig dat Sala maandagavond van Nantes naar Cardiff moest brengen en boven zee van de radar verdween, had geen licentie om betalende passagiers te vervoeren, zo maakte de Britse kwaliteitskrant The Times vrijdag op gezag van de Britse luchtvaartautoriteit FAA bekend.

Volgens de krant beschikte de 59-jarige David Ibbotson enkel over een brevet als privaat piloot, waarmee er geen betalende passagiers mogen worden meegenomen. Bevestiging daarvan is er vooralsnog niet.

Eerder onthulde lokale krant Grimsby Telegraph dat Ibbotson, van beroep ingenieur, flink wat ervaring had met het besturen van vliegtuigjes voor parachutisten maar niet met het landingssysteem. In Engelse media circuleert een printscreen van een Facebook-bericht dat de vader van drie kinderen enkele dagen voor zijn vliegtuig van de radar verdween zou hebben gepost. Daarin noemde Ibbotson zichzelf ‘a bit rusty’ - het landen met landingssysteem ILS ging niet zo heel vlot meer. Het bericht zou gepost zijn nadat de piloot een eerste keer van Cardiff naar Nantes vloog. ILS, een afkorting voor Instrument Landing System, helpt de piloot bij het vinden van de ideale lijn voor het uitvoeren van een landing.

Zoekactie stopgezet

De zoekactie naar de vermiste voetballer en de piloot werd donderdag stopgezet. “Er is niets meer dat we kunnen doen. De kansen op overleving zijn in dit stadium extreem klein”, verklaarde havenmeester David Barker. “Ondanks al onze inspanningen hebben we geen enkel spoor van het vliegtuig, de piloot of de passagier gevonden.”

LEES OOK. Politie geeft zoektocht naar verdwenen voetballer Sala op, na zus doet ook ex-vriendin emotionele oproep: “Stop niet met zoeken”