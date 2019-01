Nieuw boek “50 Shades”-auteur op 16 april in de winkels en het wordt weer pikant

“Het gaat over de sensuele relatie tussen een Engelse aristocraat en een mysterieuze mooie vrouw, die in Londen arriveert.” Dat verklapte E.L. James zopas over de voorstelling van haar nieuw boek “The Mister”. Dat ligt op 16 april in de winkels.

E.L. James heeft weinig introductie nodig. In 2011 was ze daar plots met de trilogie over de SM-relatie tussen miljardair Christian Grey en journaliste Anastasia Steele. 150 miljoen boeken zijn ervan verkocht. Van de serie werden evenveel films gemaakt, met Dakota Johnson en Jamie Dornan in de hoofdrollen.

E.L. James schreef nog een vierde Grey-boek waarin heel het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Christian Grey.

Assepoester

Maar nu dus is ze klaar me een compleet nieuw boek: “The Mister”. Ze noemt het zelf een Assepoester-verhaal van de 21ste eeuw. De hoofdpersonages heten Maxim en Alessia. Het verhaal speelt in Londen, Cornwall en Oost-Europa.