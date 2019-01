Vlaamse toeriste (31) overleeft zware crash op Australische weg “in the middle of nowhere”: “Het was net zo’n zalige dag geweest”

Kjill Callewaert hield een lelijke hoofdwonde over aan de crash. Foto: if

Tielt - Een 31-jarige vrouw uit Tielt is woensdag gewond geraakt bij een ongeval in Australië. Ze was samen met twee vrienden onderweg naar een kuststadje toen “in the middle of nowhere” plots een wallaby voor haar wagen sprong. Door het uitwijkmanoeuvre verloor ze de controle over het stuur, de wagen ging meermaals overkop. “Het was net zo’n zalige dag geweest”, getuigt de vrouw aan onze redactie.

De West-Vlaamse Kjill Callewaert vertrok zeven maanden geleden naar Australië voor het avontuur van haar leven. Ze kocht er een auto, maakte die zelf helemaal klaar voor haar ultieme roadtrip en vertrok vanuit Perth. “Het doel was om een hele lus van Australië te maken, zonder één keer het vliegtuig te nemen”, aldus Callewaert.

Kjill Callewaert tijdens haar roadtrip. Foto: if

De jonge vrouw reisde alleen en soms ook samen met vrienden die ze onderweg had leren kennen. Ze dook in het Great Barrier Reef, bezocht de outback… Om dan na een paar maanden halt te houden in Cairns, waar ze onder meer een tijdje werkte voor een toeristisch agentschap. Een week geleden zette ze haar trip voort, samen met Fransman Arno en de Argentijnse Rochi die ze in Cairns had leren kennen.

Twee dagen geleden liep het fout. “We hadden een zalige dag achter de rug”, getuigt de West-Vlaamse. “We hadden het Kroombit Tops National Park bezocht, veel beestjes gespot, offroad gereden… Helemaal niets tegengekomen… Tot we op de terugweg waren naar Agnes Waters, het kuststadje waar we zouden overnachten. Op een enorm lange baan, in de middle of nowhere, sprong plots een wallaby voor onze wagen. We probeerden uit te wijken, maar onze wagen begon te slippen richting een boom. Om een crash te voorkomen, gooiden we het stuur weer om. Maar daardoor begon de wagen te tollen. We gingen drie keer overkop.”

Kjill, Rochi en Arno (de drie links op de foto). Foto: if

Toen Callewaert uit de wagen klauterde, zag ze haar Franse vriend Arno niet meer. “Gelukkig bleek snel dat hij de minste verwondingen had opgelopen en dat hij hulp was gaan zoeken. Zonder succes. Na een tijdje passeerde dan toch een boer die de hulpdiensten kon verwittigen. Ik had een lelijke hoofdwonde: van mijn voorhoofd tot mijn achterhoofd. Veel bloed, je zag mijn schedel zelfs hebben ze me nadien verteld. Mijn Argentijnse vriendin liep twee gebroken ribben op en Arno had enkel wat kneuzingen. We mogen van geluk spreken dat we het hebben overleefd.”

Foto: if

Foto: if

Callewaert wilde in eerste instantie haar roadtrip meteen voortzetten. “Maar dat kwam misschien door de pijnstillers. Intussen besef ik dat ik het even rustiger aan moet doen. Morgen vlieg ik terug naar Cairns, waar ik opgevangen zal worden door vrienden. Na tien dagen herstellen vlieg ik dan naar Sydney, waar ik mijn ouders zal terugzien. We gaan een maand met ons drietjes reizen. Ik blijf zelf zeker tot mijn visum afgelopen is, op 31 mei. Daarna weet ik nog niet wat ik ga doen.”

Het nieuwsbericht over het ongeval op een lokale zender: