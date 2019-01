Voorverkoop Tomorrowland voor grote publiek begint zaterdag

Antwerpen - Nadat eerder al de verkoop van tickets voor buurtbewoners en van Global Journey pakketten van start ging, start zaterdag de algemene voorverkoop van Tomorrowland. Om 11 uur gaat de verkoop van tickets voor het Belgische publiek van start, om 17 uur volgt de internationale voorverkoop. De vijftiende editie van het populaire festival vindt plaats van 19 tot 21 en van 26 tot 28 juli 2019.

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 105,5 euro voor een dagpas en 249 euro voor een weekendpas, “treasure case” voor je polsbandje niet inbegrepen. Er zijn ook verschillende VIP-formules. Niet alle tickets worden trouwens dit weekend al te koop aangeboden: op zaterdag 2 februari volgt er nog een tweede wereldwijde voorverkoop om 17 uur. Tomorrowland wijst er ook op dat je alleen tickets kan kopen als je je eerst registreert op de website.

Thema

De vijftiende editie heeft als thema “The Book of Wisdom - The Return”, een terugkeer naar het thema van 2012. Er worden opnieuw zowat 400.000 bezoekers verwacht. De headliners zijn nog niet bekendgemaakt, maar Tomorrowland liet wel al weten dat onder meer Shaquille O’Neal, Nina Kraviz, Oscar & The Wolf, Carl Cox en Paul Van Dyk gastheer of -vrouw mogen spelen op een eigen podium. De Zweedse producer Eric Prydz komt zelfs langs met een speciaal voor het festival gecreëerde versie van zijn EPIC-show, met onder meer een volledig 3D hologram dat voor een “360 graden beleving” zorgt.

Alle informatie staat op www.tomorrowland.com.