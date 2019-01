Man verspreidt dodelijk rattenvirus op feestje: 11 mensen overleden, dorp in gedeeltelijke quarantaine om erger te voorkomen

Minstens 29 mensen zijn besmet met het dodelijke Hantavirus in het Argentijnse dorpje Epuyén. Elf van hen zijn al overleden. De oorsprong van de dodelijke epidemie ligt op een feestje, waar één besmet persoon het virus zou hebben verspreid. Nu moeten tientallen mensen in het dorp op bevel van de rechter binnenblijven zodat niet het hele dorp uitsterft.

Het Hantavirus wordt gewoonlijk verspreid door ratten en andere knaagdieren en kan alleen op de mens overgedragen worden na contact met hun speeksel of uitwerpselen. Hoe het eerste slachtoffer van de ziekte juist besmet geraakt is, is nog onduidelijk, maar hij of zij heeft een dodelijke ziektegolf in gang gezet in het kleine dorpje Epuyén. Na de besmetting zou die persoon een feestje hebben bijgewoond waar nog zeker zes anderen besmet raakten.

Foto: AP

Foto: AP

De ziekte brak uit in oktober 2018 en sindsdien werden er al minstens 29 mensen met de ziekte gediagnosticeerd. Ongeveer de helft van hen kreeg in de afgelopen drie weken symptomen van de ziekte, wat erop wijst dat verspreiding nu echt op gang lijkt te komen.

Daarom beval een rechter al minstens 85 inwoners van het dorp om hun huis tijdelijk niet meer te verlaten, alle anderen wordt aangeraden een mondmasker te dragen. Ook bijeenkomsten van alle aard, zelfs begrafenissen, zijn tijdelijk verboden. Allemaal om een grotere epidemie te vermijden. Hoe de ziekte zich juist onder mensen verspreidt, is nog niet helemaal duidelijk. Alle patiënten tot nog toe hebben op een of andere manier contact met elkaar gehad, maar de WHO onderzoekt nog of het virus wel van mens op mens overgedragen wordt.

Overlevers van het virus beschrijven de ziekte, die vooral de longen treft, alsof er een strakke elastiek rond hun borstkas zit en er een kussen over hun mond gehouden wordt.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP