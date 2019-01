“Ik was de mentor van Zuckerberg en hield van Facebook, maar het is vreselijk wat gebeurt”: investeerder doorbreekt het stilzwijgen

Hij is teleurgesteld. Beschaamd zelfs. “Meer dan tien jaar geleden raakte ik betrokken bij Facebook en ik was er zo fier op. Maar wat er nu gebeurt, is vreselijk”: Roger McNamee, gewezen mentor en goede vriend van Mark Zuckerberg, schrijft in een vernietigende column in Time over wat hij ziet mislopen bij de sociaalnetwerksite. “Ik kan niet langer zwijgen.”

Net voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 viel een mail binnen bij Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en COO Sheryl Sandberg. “Ik ben oprecht verdrietig over Facebook”, stond erin. “Meer dan tien jaar geleden raakte ik betrokken bij Facebook en ik was fier en blij over het succes ervan. Tot de voorbije maanden. Nu ben ik teleurgesteld en beschaamd. Facebook heeft dingen gedaan die vreselijk zijn, en dat kan ik het bedrijf niet meer vergeven.”

Auteur van de lange mail was Roger McNamee, een Amerikaan die gepokt en gemazeld is in de technologiewereld. Hij was een mentor van Mark Zuckerberg - hij mag hem Zuck noemen - en was een van de eerste investeerders in Facebook. “Ik geloofde echt in Facebook”, schrijft hij bij Time. “Mijn eerste vergaderingen waren tussen Zuck en mij, alleen in zijn kantoor, en ik had hem graag. Zijn team ook, ik was een fan van Facebook. Wanneer er problemen opdoken, was ik een van de mensen die hij telkens belde. Ik vond het fijn om zijn mentor te zijn. We praatten over zaken die belangrijk waren voor hem, over domeinen waarin mijn ervaring nuttig was. Hij volgde het advies dat ik gaf vaak.”

Bernie Sanders

Foto: AFP

Dat veranderde toen McNamee begin 2016 “erg storende” foto’s verspreid zag werden door groepen op Facebook waarvan gezegd werd dat ze van het campagneteam van Bernie Sanders kwamen. “Maar ik kon me echt niet voorstellen dat die mensen dergelijke beelden zou verspreiden”, aldus McNamee. “Daarom wilde ik met Zuckerberg en Sandberg mijn angst delen dat slechte mensen de architectuur en het businessmodel van Facebook misbruikten om onschuldige mensen te beschadigen.”

Op dat moment dacht McNamee naar eigen zeggen nog dat Facebook het slachtoffer was in de zaak. “Maar wat ik in de daaropvolgende maanden leerde - over de verkiezingen, over de Brexit-leugens, over gegevens van gebruikers die verkocht werden - heeft me geschokt en ontgoocheld. Het heeft lang geduurd om te aanvaarden dat het succes Zuck en Sheryl blind heeft gemaakt voor de gevolgen van hun daden. Ik heb nooit een reden gehad om Facebook iets slechts toe te wensen. Vandaag heb ik nog steeds aandelen. Mijn kritiek op het bedrijf is puur uit principe, en aandelen bezitten is een goede manier om dat punt te maken. Ik ben een activist geworden omdat ik bij de eersten was die een catastrofe realiteit zag worden.”

Spionage

In zijn erg gedetailleerde column klaagt McNamee veel aspecten aan van de grote macht die Facebook heeft, en hoe die volgens hem misbruikt wordt. Zo klaagt hij de algoritmes en artificiële intelligentie aan, die erop uit is om mensen alleen nog te tonen wat hen interesseert - ideaal voor adverteerders. “Mensen krijgen op hun tijdlijn het gevoel dat iedereen dezelfde mening heeft als zij, omdat Facebook hen vooral zaken toont waar ze het mee eens zijn. Uit onderzoek is gebleken dat daardoor polarisatie versterkt wordt en, zoals we allemaal ervaren hebben, de democratie erdoor beschadigd wordt.”

Foto: REUTERS

Volgens McNamee deed Facebook er al heel lang alles aan om zoveel mogelijk gegevens en informatie over mensen te verzamelen, zelfs als die geen account hebben op de site, om die algoritmes te voeden. “Maar helaas voor de gebruikers hield Facebook die informatie niet voor zich. Soms ruilde het die om betere zakendeals te krijgen.”

Van eind 2012 tot 2017 ging Facebook nog een stap verder door het uitwerken van een nieuw idee.: growth hacking. Dat is een marketingtechniek waarin geëxperimenteerd wordt met alle mogelijke kanalen om bedrijven zo snel mogelijk te laten groeien. “Daardoor kon Facebook haar oceanen aan gegevens in geld omzetten. Alle aarzelingen vlogen de deur uit, waardoor de site steeds meer wist over gebruikers. Eender welke adverteerder kon daar toegang toe krijgen door geld te geven. De Russen hebben er enorm gebruik van gemaakt. Burgerlijke verantwoordelijkheid is iets waar bij Facebook nooit over nagedacht is. De mensen bij Facebook leven in een bubbel en hebben er geen idee van wat ze aanrichtten. Ze horen de kritiek wel, maar veranderen niets.”