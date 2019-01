Aanslag Joods Museum: Calvin Klein brengt Mehdi Nemmouche in nauwe schoentjes

Brussel - Een getuigenis van een schoenenexpert tijdens het proces over de aanslag op het Joods Museum brengt beschuldigde Mehdi Nemmouche in nauwe schoentjes. Een zoolafdruk die de dader op een deur in het museum zette, komt “voor 100 procent” overeen met een afdruk van schoenen van Calvin Klein die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie.

De speurder liet zijn analyse zien aan de jury: de afdruk op de deur past naadloos op een afdruk van de schoen van Nemmouche. De expert kan echter niet met zekerheid zeggen dat de afdruk daadwerkelijk van die schoen kwam.

Nemmouche is immers niet de enige die zulke schoenen droeg. Veel zijn het er echter niet. In België werden bijvoorbeeld amper acht paar verkocht in maat 43, waarvan twee in Brussel.